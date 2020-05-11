Кількість інфікованих Covid-19 на Київщині сягнула 1000

Новини України:За останню добу виявлено 28 нових випадків. Одужало в області вже 168 людей, у тому числі 16 дітей.

У Київській області станом на 11 травня зафіксовано 100 випадків захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 11:00 11 травня 2020 року офіційно підтверджено 1000 випадків захворювання на коронавірус, з них у 91 дітей та 158 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

При цьому за час пандемії померло в області 20 людей.

За період з 14 березня всього до Київського ОЛЦ, як вказано, надійшло 3171 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 5276 контактними особами.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.