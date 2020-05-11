Прогноз погоди: У Києві завтра очікують грози та шквальний вітер

Новини України:У Києві та області у вівторок, 12 травня, очікуються шквальний вітер та грози.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"По Києву 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У Київській області також сильні пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град.

Як повідомлялося, вночі 13 травня в західних областях синоптики прогнозують заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).