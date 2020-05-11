Київський ботсад імені Гришка запрацював після карантину

Новини України:В Україні з 11 травня починається зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Київський ботанічний сад імені Гришка сьогодні, 11 травня, відкрився для відвідувачів після пом’якшення карантинних обмежень, які ввели через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ботсаду в Facebook.

“Керуючись повідомленням Прем’єр-міністра, Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка буде відкритий для відвідувачів 11 травня 2020 року і усі бажаючі зможуть його відвідати, дотримуючись безпечних умов та встановлених гігієнічних правил”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відвідувачі повинні дотримуватись певних правил під час відвідування ботсаду: носити маску, не збиратись у групи понад 3 людини, не проводити групові заходи, не користуватись дитячим майданчиком.

Окрім того, зазначається, що у ботсаду діють стандартні правила поведінки: заборонено зривати чи пошкоджувати рослини, ходити по газонах, смітити, влаштовувати пікніки і розпалювати багаття, їздити на велосипеді чи самокаті, псувати майно ботсаду і вигулювати собак.