У Черкаській області зафіксували три нових летальних випадки від коронавірусу

Новини України:Одужали вже 206 жителів області.

У Черкаській області кількість летальних випадків від коронавірусу зросла до 15, за добу в регіоні померли три людини з COVID-19, повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Боднар. У Черкаській області кількість летальних випадків від коронавірусу зросла до 15, за добу в регіоні померли три людини з COVID-19, повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Боднар.

"Друзі, сьогодні в області 342 випадки інфікування коронавірусом. За добу + 1 - м.Канів. Але, на жаль, маємо 3 летальних випадки", - написав Боднар на сторінці в Фейсбуці в понеділок.

Помер 43-річний житель Черкас з COVID-19, який мав супутню патологію - цукровий діабет, інсулінозалежний; 83-річна мешканка Черкас, яка мала важку форму інсульту і пневмонію; чоловік 72 років з COVID-19, у якого важко протікала пневмонія.

"Нині в області 15 летальних випадків: 13 - Черкаси, 1 - Умань, 1 - Кам'янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, на стаціонарному лікуванні - 21 особа", - зазначив голова ОДА.