В Авдіївці ворожа граната пошкодила дах приватного будинку

Новини України:В Авдіївці на Донеччині ворожа граната пошкодила дах приватного будинку.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, вчора, 10 травня, у Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного помешкання", - повідомили у штабі.

Вказано, що "внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав".

"Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, з початку доби 11 травня на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.