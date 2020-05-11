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Понеділок, 11.05.2020
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В Авдіївці ворожа граната пошкодила дах приватного будинку
В Авдіївці ворожа граната пошкодила дах приватного будинку

В Авдіївці ворожа граната пошкодила дах приватного будинку

В Авдіївці ворожа граната пошкодила дах приватного будинку
20:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Facebook

Новини України:В Авдіївці на Донеччині ворожа граната пошкодила дах приватного будинку.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, вчора, 10 травня, у Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного помешкання", - повідомили у штабі.

Вказано, що "внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав".

"Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу", - наголосили у штабі.

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Нагадаємо, з початку доби 11 травня на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

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Граната, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріл, Авдіївка.
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