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Буковина вирішила продовжити низку карантинних обмежень

Буковина вирішила продовжити низку карантинних обмежень
20:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту ухвалення окремого рішення щодо зняття обмежень.

Влада Чернівецької області вирішила продовжити дію низки обмежень, зважаючи на рівень захворюваності на COVID-19 у регіоні. Зокрема, на роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення та відвідування дитячих та спортивних майданчиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Обласна комісія ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19 на Буковині, а також рекомендації головного санітарного лікаря області, вирішила продовжити дію обмежень на роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення; перебування у громадських місцях без масок; проведення масових заходів; відвідування дитячих та спортивних майданчиків; надання стоматологічних послуг", - вказали в ОДА.

Водночас повідомляється, що дозволено відновити роботу:

"Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях", - додали в ОДА.

У Черкаській області зафіксували три нових летальних випадки від коронавірусу

Окрім того, в держадміністрації нагадали, що особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту ухвалення окремого рішення щодо зняття обмежень.

Усі заходи належить здійснювати з дотриманням вимог постанов головного санітарного лікаря України, наголосили в ОДА.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблюють карантин.

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Буковина, Карантин, Пандемия, Коронавірус.
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