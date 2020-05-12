Новини України:Спочатку чоловік заперечував свою причетність до скоєного.

У Рівному жінці перерізали горло у її квартирі, за умисне вбивство рівнянки слідчі затримали жителя одного з районів області. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

"В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 25-річний житель села Мізочок, який учора, 10 травня, позбавив життя 38-річну жительку обласного центру. Про виявлене тіло знайомої з перерізаним горлом у квартирі на вулиці Волинської Дивізії 25-річний чоловік повідомив своїм рідним, які близько 15-ї години зателефонували до поліції", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 25-річний житель Здолбунівського району кілька місяців тому познайомився із рівнянкою, яка запросила його у гості.

Зазначається, що застілля між ними 9 травня затягнулося. Конфлікт виник уночі, коли обоє перебували вже добряче напідпитку.

"Зі слів чоловіка, жінка нібито не пускала його спати до кімнати та спровокувала до подальших злочинних дій. Схопивши на кухні ніж, він перерізав їй горло. Близько п’ятої ранку зловмисник пішов гуляти містом. В очікуванні, що уникне відповідальності, зателефонував рідним, що сам застав без ознак життя власницю квартири", - зазначили у поліції.

Вказано, що спочатку чоловік заперечував свою причетність до скоєного. Однак зібрані на місці події слідова інформація та доказова база вказали на протилежне, відзначили у поліції.

Зловмисника затримали, йому готують повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.