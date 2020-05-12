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Вівторок, 12.05.2020
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Київ стоїть у заторах на мостах і біля метро

Київ стоїть у заторах на мостах і біля метро
10:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі столиці затори утворились біля станцій метро "Театральна", "Університет", "Контрактова площа", "Майдан Незалежності" та "Поштова площа".

Спостерігається ускладнений рух біля метро "Льва Толстого", "Олімпійська" та "Либідська".

Значні затори утворились на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.

Також складно проїхати по Набережно-Хрещатицькій вулиці та по вулицях Січових стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Богатирській, Семена Скляренка, Олени Теліги, та Набережно-Рибальска.

Значні затори також спостерігаються біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та “Житомирська".

На лівому березі складно проїхати біля станцій метро "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська".

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У напрямку правого берега Києва стоять у заторах Північний міст, міст Патона та Південний міст, Дарницький міст та міст Метро.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 травня в Києві запускають додаткові рейси громадського транспорту із житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате у зв'язку з послабленням карантинних заходів.

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Пробки, Київ, Столиця, Затори, Стоїть.
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