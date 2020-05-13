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У столиці дистанційним навчанням охоплені майже 80% школярів

У столиці дистанційним навчанням охоплені майже 80% школярів
10:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Майже 80% школярів охоплені дистанційним навчанням у столиці.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

«Протягом двох місяців КПН «Освітня агенція міста Києва» досліджувала якість дистанційного навчання в Києві. В опитуванні взяли участь майже 90 000 респондентів, серед яких учні, їхні батьки, класні керівники й вчителі. 78% усіх київських учнів продовжують навчатися в форматі онлайн і, як відзначили самі батьки, завдяки цьому вони стали набагато більше спілкуватися зі своїми дітьми», – зазначив Мондриївський.

Під час дослідження вивчали питання: які сервіси та платформи найпопулярніші серед учнів для навчання; чи став більший об’єм домашніх завдань, з якими труднощами стикнулись учні, батьки й вчителі; чи забезпечено стабільний зворотній зв’язок між учасниками освітнього процесу; як учні справляються з вивченням нових тем і виконанням домашніх завдань.

«Київ став першим містом, яке активно працює в напрямку онлайн форматів для діток. В умовах пандемії вже напрацьований позитивний досвід, який місто буде розвивати й в умовах життя без обмежень. Віртуальний садочок, дистанційне навчання – це тільки перші кроки на шляху до сучасного, комфортного та технологічного суспільства. Загалом це дослідження дає змогу зрозуміти зміни, які відбулись у житті школярів під час карантину, і напрямки, за якими місто буде розвиватися далі в онлайн навчанні», – сказав Мондриївський.

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Але навіть в умовах дистанційного навчання вдома 60% учнів хочуть, щоб швидше розпочались навчання в школі, зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В рамках обмежувальних заходів було, зокрема, закрито школи, дитсадки та виші.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.

В Україні станом на 13 травня 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.

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Школа, Карантин, Київ, Діти, Дистанційне навчання.
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