На Київщині - вже 1049 інфікованих коронавірусом

Новини України:У Київській області підтверджено 1049 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 170 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 13 травня 2020 року офіційно підтверджено 1049 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 170 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 26 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

в Обухівському р-ні – 196 (м. Обухів -89, смт Козин – 22, м. Українка -29, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня - 1, с. Халеп’я - 1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1).

У Києво-Святошинському р-ні – 328 ( м. Вишневе – 162, с. С. Борщагівка – 36, с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19, с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5, с. Гатне - 6, с. Святопетрівське – 12, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Хотів -1, с. Чабани – 1).

У Баришівському р-ні - 7 ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

7 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка-1, Фурси-2, м. Узин –4);

33 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 3, с. Городище – 1, с. Дударків -3, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5).

49 – у Броварському р-ні (9– с. Зазим’я, 2- с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6– с. Требухів, 1- с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець); 2 – c. Заворичі, 1 -с. Шевченкове, с. Залісся -1).

7 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1).

25 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі -3; с. Іванковичі -1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка -1; с.Здорівка -3; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 1).

15 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1, с. Катюжанка – 1; с. Новосілки-1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1).

4 – у Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1).

12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів –2; с. Почепин -1);

3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1).

30 – у Кагарлицький р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 4; с. Новосілки- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1).

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1).

Два у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі); 3 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке, 1- с. Ольшаниця); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с.Лука) 2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1); 6 – у Богуславському р-ні (3-с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 2- с. Івки); 3 – Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка); 2- Сквирський р-н (с. Самгород).

У м. Біла Церква – 24, смт Баришівка - 1, м. Бровари – 32, м. Бориспіль- 38, смт Бородянка – 3, м. Буча – 28, м. Березань- 1, м. Васильків – 19, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 3, м. Вишгород- 17, м. Ірпінь – 33, м. Макарів -1, м. Фастів – 20, смт Ворзель – 4, смт Гостомель – 8, смт Коцюбинське – 11, смт Ставище – 1, м. Кагарлик – 33, м. Переяслав- 7, смт Рокитне – 6, м. Богуслав – 2, м. Яготин – 2, смт. Згурівка 2, смт Іванків – 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 190 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 859 осіб.

Одужали 179 особи, у тому числі 17 дітей. За час пандемії померли 24 особи.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшли 3277 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 71 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5345 контактними особами.

Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадків.