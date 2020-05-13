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У Львові облаштували автокінотеатр

У Львові облаштували автокінотеатр
12:25 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новини України:З 13 травня у Львові почав діяти перший в Україні автокінотеатр. Організатори врахували всі поради ВООЗ у час пандемії коронавірусу та встановили великий екран.

За даними 24 каналу, автокінотеатр облаштували на паркінгу одного з торговельних центрів Львова. Відтак машини без перешкод зможуть розміститисб на чималій площадці просто неба.

Відомо, що щодня в автокінотеатрі відбуватиметься по три сеанси. Організатори врахували і смаки маленьких кіноманів, тому о 17 годині транслюватимуть сімейні фільми чи мультфільми. А от наступні сеанси будуть призначені для дорослих глядачів. Блокбастери, романтичні кінострічки чи байопіки – кожен зможе знайти цікавий фільм для перегляду.

Таку ідею львів'яни запозичили з Європи, де, за їхніми словами, відповідні заклади працювали з початку пандемії.

Як і за кордоном, у львівськомуавтокінотеатрі діятимуть строгі правила, яких повинен буде дотримуватись кожен відвідувач. Організатори врахували поради ВООЗ та не порушуватимуть умов карантину.

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Правила відвідин автокінотеатру:

Квиток можна придбати тільки онлайн.Тут організатори врахували чимало нюансів, зокрема, габарити машини, запропонувавши схему розміщення.Вартість квитка становитиме 200 гривень. Ця сума не буде збільшуватись від кількості людей в авто.

Перевірка квитків здійснюватиметьсяна в’їзді для безконтактного сканування з телефону або іншого пристрою.

Водії мають дотримуватись швидкісного обмеження на території кінотеатру –5 км/год, аби не спричинити аварії.

В одному автомобілі може перебуватистільки людей, скільки передбачено посадкових місць.

Виходити з машини до, під час чи після кіносеансу заборонено.

Щоб звук був бездоганним, глядачі будуть налаштовувати радіоприймач в машині на певну хвилю.

Організатори також наголосили, що зйомка сеансу, як і в будь-яких кінотеатрах, буде заборонена.

Наразі на даху вже встановили великий екран, який дозволить переглядати кінострічки навіть вдень. 

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Кино, Авто, Карантин, Львів, Автокинотеатр.
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