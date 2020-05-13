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Кличко: У Києві на коронавірус хворіють більше сотні дітей

Кличко: У Києві на коронавірус хворіють більше сотні дітей
12:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Києві 126 дітей хворіє на коронавірусну хворобу, 17 із них перебувають в лікарнях.

Про це на брифінгу 13 травня розповів київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві хворіє багато дітей. Від немовлят до підлітків. Причиною є перш за все недбалість та нехтування правилами батьками. Нехтування елементарними рекомендаціями. Сьогодні в столиці 126 хворих дітей. У лікарнях перебувають 17 дітей та підлітків", - сказав Кличко.

Він зазначив, що вчора ввечері був у міській дитячій інфекційній лікарні. За його словами, всі бокси в ній заповнені хворими дітьми і пацієнтами з підозрою на коронавірус.

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Як повідомлялось, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадків.

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Кличко, Київ, Діти, Хвороба, Covid-19.
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