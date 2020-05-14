Контактна група з Донбасу збереться в режимі відеоконференції

Новини України:Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на південному сході України відбудеться в четвер у режимі відеоконференції.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО і "формулою Штайнмаєра".

Українська сторона на цьому засіданні буде мати розширене представництво, включно з віце-прем'єр-міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і голів профільних комітетів Верховної Ради.

"Вважаю, що розширення і підвищення рівня представництва в ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони", - повідомляв раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.