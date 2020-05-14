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Контактна група з Донбасу збереться в режимі відеоконференції

Контактна група з Донбасу збереться в режимі відеоконференції
07:57 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новини України:Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на південному сході України відбудеться в четвер у режимі відеоконференції.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

На попередньому засіданні ТКГ обговорювала наступний обмін утримуваними особами, нові ділянки розведення, аспекти, пов'язані з "особливим статусом" ОРДЛО і "формулою Штайнмаєра".

Українська сторона на цьому засіданні буде мати розширене представництво, включно з віце-прем'єр-міністром з питань реінтеграції Олексієм Резніковим, заступниками міністрів і голів профільних комітетів Верховної Ради.

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"Вважаю, що розширення і підвищення рівня представництва в ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони", - повідомляв раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Видеоконференция, Карантин, Донбас, Зустріч, Контактна група.
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