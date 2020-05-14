"Інститут демократії та верховенства права": Рябошапка очолить аналітичний центр

Новини України:Рябошапка створює аналітичний центр "Інститут демократії та верховенства права".

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір очолити створений ним аналітичний центр "Інститут демократії та верховенства права".

Про це Рябошапка розповів в інтерв'ю LB.ua.

"В Україні не вистачає аналітичних організацій, що займаються питаннями, пов'язаними з деолігархізацією та верховенством права. Це включає судову реформу, реформу кримінальної юстиції, зокрема, прокуратури, антикорупції. Я думаю, наступного тижня ми проведемо перші установчі збори наглядової ради, в яку хотіли б запросити шанованих і відомих у світі людей, не тільки українців. І поступово почнемо працювати", - розповів ексгенпрокурор.

Основним завданням центру, за його словами, буде підготовка проєктів стратегій та планів дій для влади.

"Влада наразі пливе за течією та переважно спорадично і хаотично реагує на ті чи інші загрози. До того ж, досить невміло і з деяким запізненням. Очевидно, що їй не вистачає хорошого аналітичного продукту. Не знаю, наскільки ця влада буде готова ним користуватися, але, загалом, на столі має бути пакет документів, яким можна було б скористатися, коли з'явиться вікно можливостей", - зазначив Рябошапка.

За його словами, фінансування планується отримувати від звичайних громадян і бізнесу: "Є багато людей, які готові підтримати таку платформу, з приватного сектору зокрема".

Водночас колишній генпрокурор зазначив, що його соратники, також колишні члени команди Зеленського - ексглава ОП Андрій Богдан і експрем'єр Олексій Гончарук - участі у створенні аналітичного центру на цьому етапі не беруть.

На уточнювальне запитання про членів своєї команди він зазначив, що "це люди з високим авторитетом".

Очолювати "Інститут демократії та верховенства права" буде сам Рябошапка.

"Якщо брати структуру, буде наглядова рада, яка складатиметься з шанованих людей, досвідчених, вже у віці, з історією, з біографією. Але практичне, адміністративне керівництво буде за мною", - резюмував ексгенпрокурор.