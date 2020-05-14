На Рівненщині підтвердили 18 нових випадків коронавірусу

Новини України:Зокрема, в області зареєстровано 1063 випадки захворювання на COVID-19. З них - 230 медпрацівників та 79 дітей.

У Рівненській області станом на 13 травня лабораторно підтвердили ще 18 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Це чотири жителі з м. Рівне, 11 з Рівненського району (5 - смт Клевань та по одному випадку у селах: Зоря, Грабів, Котів, Городище, смт Оржів та смт Квасилів), два з Сарненського району (с.Кам’яне-Случанське), один із м. Здолбунів", - написав Коваль на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вік хворих від 9 до 81 року.

Окрім того, через ускладнення, спричинені коронавірусом, зафіксовано вже 24 летальних випадки (2,2% з усіх інфікованих).

Серед видужалих - 255 осіб (24%), з них - дев'ять дітей.