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Після послаблення карантину Київ зранку стоїть у заторах

Після послаблення карантину Київ зранку стоїть у заторах
08:40 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Ускладнено рух на вулиці Новокостянтинівській, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса та вулиці Максима Грінченка.

На дорогах Києва, станом на 8:20, помітне значне ускладнення руху транспорту. Столиця стоїть у заторах після запровадження першого етапу послаблення карантинних заходів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Борщагівська, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Жилянська, проспект Валерія Лобановського, Велика Окружна дорога, проспект Академіка Глушкова, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, проспект Степана Бандери та проспект Героїв Сталінграда.

На лівому березі Києва рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, вулиці Здолбунівській, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулиці Генерала Жмаченка, вулиці Братиславській, проспекті Романа Шухевича та вулиці Оноре де Бальзака.

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Рух на мостах: Дарницькому, Русанівському та Північному - ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, з 12 травня у Києві запроваджують перший етап послаблень карантинних обмежень.

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Карантин, Київ, Затори, Послаблення карантину.
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