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В українській армії за добу - вісім нових випадків коронавірусу

В українській армії за добу - вісім нових випадків коронавірусу
09:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Збройних силах України станом на ранок 14 травня на коронавірусну хворобу хворіє 48 осіб, зокрема за останню добу виявлено вісім нових випадків.

«Станом на 07.00 14 травня в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа та (зафіксовано) 2 летальні випадки... За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

За інформацією пресслужби, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 252 особи. Водночас у 21 військовослужбовця закінчується ізоляція у найближчі три доби.

У закладах охорони здоров’я лікується дві особи: працівник ЗСУ у Центральному військовому госпіталі у Києві і військовослужбовець у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону.

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Крім того, шестеро людей – по одному в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та двоє в Київській області - лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування, запевнили в пресслужбі.

Як повідомлялося, станом на 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки.

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Армия, ЗСУ, Коронавірус, Covid-19.
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