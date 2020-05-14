Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день

Новини України:Роботу метрополітенів Києва, Харкова і Дніпра може бути поновлено не в один день.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі UA: Українське радіо, коментуючи звернення Київського міського голови Віталія Кличка щодо відкриття метрополітену з 25 травня.

"Ми будемо розглядати це питання і схвалювати, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Мова про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день", - зазначив Ляшко.

За його словами, проблема щодо роботи громадського транспорту більше характерна для великих міст, ніж для малих. "Ми розглядаємо це питання з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки. Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі (пом'якшення карантину - ред.), якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", - наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Він додав, що із запуском громадського транспорту можна буде говорити про вирішення питання і з відкриттям дитячих садків.

У контексті послаблення карантину, що розпочалося 11 травня, він зауважив, що відкриваються "перукарні, літні майданчики, якщо всі вони будуть дотримуватися певних норм, і ми розуміємо, якщо до нас будуть прислуховуватися, то ми не повинні відчути сплеску захворюваності".

Водночас Ляшко наголосив, що до завершення карантину "ще довго", і громадянам потрібно дотримуватися його умов: соціальної дистанції, миття рук і носіння маски.

За таких умов, спрогнозував головний держсанлікар, будуть проводитися наступні етапи пом’якшення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня заявив, що після 22 травня карантин в Україні буде продовжено, але повноваження щодо його послаблення будуть передані органам місцевої влади. Як пояснив Ляшко, області мають дотримуватися певних критеріїв, таких як рівень захворюваності, тестування, кількість заповнених ліжок стаціонарів лікарень пацієнтами з коронавірусом. "Якщо ситуація в області не буде відповідати тим критеріям, як, наприклад, зараз Чернівецька, де найбільша кількість захворілих, то вона не зможе відкриватися так, як інші області країни", - заявив головний держсанлікар.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.