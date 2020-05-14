Скачать
Четвер, 14.05.2020
Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені
Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені
Контактна група з Донбасу збереться в режимі відеоконференції
Контактна група з Донбасу збереться в режимі відеоконференції
Шевченко висловився про можливу роботу в Мілані
Шевченко висловився про можливу роботу в Мілані
Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
Вознесіння Господнє: традиції та історія свята

Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день

Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день
09:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Роботу метрополітенів Києва, Харкова і Дніпра може бути поновлено не в один день.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі UA: Українське радіо, коментуючи звернення Київського міського голови Віталія Кличка щодо відкриття метрополітену з 25 травня.

"Ми будемо розглядати це питання і схвалювати, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Мова про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день", - зазначив Ляшко.

За його словами, проблема щодо роботи громадського транспорту більше характерна для великих міст, ніж для малих. "Ми розглядаємо це питання з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки. Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі (пом'якшення карантину - ред.), якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", - наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків

Він додав, що із запуском громадського транспорту можна буде говорити про вирішення питання і з відкриттям дитячих садків.

У контексті послаблення карантину, що розпочалося 11 травня, він зауважив, що відкриваються "перукарні, літні майданчики, якщо всі вони будуть дотримуватися певних норм, і ми розуміємо, якщо до нас будуть прислуховуватися, то ми не повинні відчути сплеску захворюваності".

Водночас Ляшко наголосив, що до завершення карантину "ще довго", і громадянам потрібно дотримуватися його умов: соціальної дистанції, миття рук і носіння маски.

За таких умов, спрогнозував головний держсанлікар, будуть проводитися наступні етапи пом’якшення карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня заявив, що після 22 травня карантин в Україні буде продовжено, але повноваження щодо його послаблення будуть передані органам місцевої влади. Як пояснив Ляшко, області мають дотримуватися певних критеріїв, таких як рівень захворюваності, тестування, кількість заповнених ліжок стаціонарів лікарень пацієнтами з коронавірусом. "Якщо ситуація в області не буде відповідати тим критеріям, як, наприклад, зараз Чернівецька, де найбільша кількість захворілих, то вона не зможе відкриватися так, як інші області країни", - заявив головний держсанлікар.

Коти можуть заражати один одного коронавірусом

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ляшко, Метро, Днипро, Київ, Харків.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пандемія: Австрія та Німеччина готуються до відкриття кордонів
02 Кириленко: На окупованій території є далеко непоодинокі випадки захворювань на COVID-19
03 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
04 Менеджер Роми: З відновленням чемпіонату Італії не все так просто
05 Джонсон: 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На 91 круїзному судні у США застрягли понад 60 тисяч осіб
На 91 круїзному судні у США застрягли понад 60 тисяч осіб
&quot;Укроборонпром&quot; представив Саакашвілі свій план реформ
"Укроборонпром" представив Саакашвілі свій план реформ
Нацрада нагадує мовникам про пам'ятні дні
Нацрада нагадує мовникам про пам'ятні дні
Посли G7 вітають ухвалення &quot;банківського&quot; закону
Посли G7 вітають ухвалення "банківського" закону
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся