Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків

Новини України:Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 176,82 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"14 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 500 МВт, РАЕС – 1 835 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 600 МВт.

"Минулої доби, 13 травня, станціями вироблено 176,82 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 49,08 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року на понад 8% зменшився обсяг виробництва електроенергії.