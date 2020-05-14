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СБУ прокоментувала обшуки на Одеській митниці

СБУ прокоментувала обшуки на Одеській митниці
11:19 Сьогодні Телеграф Укринформ СБУ

Новини України:Служба безпеки України підозрює керівництво Одеської митниці Держмитслужби в організації масштабної корупційної схеми при розмитненні товарів.

“Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів «Одеса» та «Чорноморськ». Перший з них вимагав 100 доларів США з кожного контейнера за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилась до списку, і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль. Надалі вже посадовець посту «Чорноморськ» створював комерсантам штучні перешкоди при розмитненні товарів через затягування їх оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю «послугу» він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах”, - про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби вартість «платежу» складала від 200 до 4 тис. доларів, частина грошей передавалась безпосередньо керівництву Одеської митниці.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 американських доларів. Правоохоронці затримали начальника відділу митного посту «Чорноморськ», згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 1,3 тисячі доларів США.

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Наразі тривають слідчі дії за за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряється причетність до оборудки інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора затримали 13 травня на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Правоохоронці також перевіряють на причетність до одержання неправомірної вигоди осіб керівного складу митниці.

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СБУ, Одеса, Митниця, Обшуки.
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