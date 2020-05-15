У Кличка вважають, що відкривати ТРЦ небезпечно

Новини України:Відкриття торгово-розважальних центрів наразі може виявитися додатковою небезпекою.

Про це сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вони (ТРЦ, - ред.) поки не відкриваються, тому що ми слідкуємо за рівнем захворюваності. Сьогодні міський голова знову говорив про кількість хворих у місті, і динаміка поки говорить нам про те, що відкриття ТРЦ, де неможливо поки забезпечити перебування за нормами необхідної кількості людей, може бути додатковою небезпекою. Тому вивчаємо ситуацію", - сказав Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що відкриття ТРЦ – питання часу і епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оприлюднив постанову № 343 від 4 травня щодо продовження карантину до 22 травня.

Водночас Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Як повідомлялось, у столиці станом на ранок 15 травня зафіксовано 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 56 людей, серед них - 9 медиків.

Крім того, пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат 15 травня підтвердили захворювання у 81 особи.