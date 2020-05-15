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П'ятниця, 15.05.2020
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У Криму нарахували майже 400 випадків коронавірусу

У Криму нарахували майже 400 випадків коронавірусу
16:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Криму за добу виявили 14 нових випадків COVID-19, плюс три - в Севастополі.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

«7 осіб - це місто Саки, 3 - це Євпаторія (сім'я повернулася з Москви, були в лікарні), 1 - Сімферополь, 1 - Ялта, 1 - Феодосія (мешканка Криму, яка повернулася з Москви), - 1 - це Бахчисарайський район», - цитує КПГ так званого керівника «регіонального управління Росспоживнагляду» Наталію Пеньковську.

Також за даними «влади», в Криму зафіксовано п'яту рахунком смерть людини, зараженої коронавірусом. Це мешканець Алушти 1935 року народження.

На ранок 15 травня діагноз COVID-19 в Севастополі підтвердився ще у трьох людей.

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Загалом із початку року в Севастополі захворіли новою коронавірусною інфекцією 135 осіб. В іншій частині півострова - 259 випадків COVID-19.

Загалом по Криму з урахуванням Севастополя - 394 випадки захворювання і семеро померлих від цієї хвороби. Двоє в Севастополі та п'ятеро - на решті території Криму.

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Крим, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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