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П'ятниця, 15.05.2020
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На Буковині померли 102 пацієнти від коронавірусу

На Буковині померли 102 пацієнти від коронавірусу
16:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Загалом в області зафіксували вже 2600 випадків інфікування COVID-19. Із них 512 людей уже одужали.

За минулу добу у Чернівецькій області померли 5 пацієнтів із важкими формами пневмонії, в одного з них був підтверджений коронавірус, інші - із підозрою на нього. Загалом на Буковині зафіксували вже 102 смерті у пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків. У всіх померлих були важкі форми пневмонії. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 102", - йдеться у повідомленні.

Серед померлих за останню добу пацієнтів лише в одного чоловіка 1941 року народження був підтверджений коронавірус. Також він хворів на гіпертонію, кардіосклероз та серцеву недостатність. Помер в обласній лікарні.

У Криму нарахували майже 400 випадків коронавірусу

Інші буковинці, які померли, мали підозру на коронавірус та різні супутні захворювання. Наймолодшому із них було 40 років.

"Чоловік 1980 р. н. із Кіцманського району. Мав гіпертонію, ожиріння та підозру на коронавірус. Жінка 1958 р. н. із підозрою на COVID-19. Нездужала також на цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, кардіосклероз, мала надмірну вагу, раніше пережила інфаркт. Чоловік із Вижниччини, 1959 р. н., із підозрою на коронавірус. Мав стенокардію, ішемічну хворобу серця. Чоловік із Кіцманщини, 1958 р. н. Мав гіпертонію, кардіосклероз, серцеву недостатність, цукровий діабет та підозру на коронавірус", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадків.

Загалом одужало 4473 людини, 476 летальних випадків.

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Буковина, Смерть, Коронавірус, Covid-19.
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