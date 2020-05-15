На Львівщині викрили хакера, який виводив гроші з іноземних банків

Новини України:Після отримання доступу він виводив гроші з облікових записів за допомогою криптовалют та електронних гаманців.

На Львівщині викрили 22-річного хакера, який за допомогою шкідливого програмного забезпечення підбирав паролі та виводив гроші з автоматизованих систем іноземних банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

"Співробітники кіберполіції у Львівській області…викрили чоловіка у несанкціонованому втручанні у банківські облікові записи", - сказано у повідомленні.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетний 22-річний чоловік, який за допомогою самостійно створеного шкідливого програмного забезпечення та підбором паролів шляхом брутфорс-атак, несанкціоновано втручався в роботу автоматизованих систем іноземних банків.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та у транспортних засобах. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та готівку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угрупування, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб, завдавши збитків на понад 20 мільйонів гривень.