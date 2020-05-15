В Одесі чоловік загинув через падіння з 20-го поверху

Новини України:Тіло виявили сьогодні близько 17:00 у дворі багатоповерхового будинку. На місці працює слідчо-оперативна група.

В Одесі поліція встановлює обставини загибелі чоловіка при падінні з 20-го поверху.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло чоловіка виявили сьогодні близько 17:00 у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Середньофонтанській.

На місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що несумісні з життям травми чоловік отримав в результаті падіння з висоти.

«Обставини події і особа загиблого з'ясовуються», - заявили в главку.

За словами очевидців, чоловік загинув при падінні з 20-го поверху житлового комплексу «Чудо-місто».

Раніше УНІАН повідомляв, як у Києві дівчина впала з 25 поверху під час побачення з хлопцем.