Кличко: ТРЦ у Києві відкриють після метро

Новини України:ТРЦ у Києві відкриють у рамках наступного етапу послаблення карантину, якщо епідситуація у місті не погіршиться.

Торговельно-розважальні центри у Києві відкриють у рамках наступного етапу послаблення карантинних обмежень, якщо епідситуація у місті не погіршиться.

Таку думку мер столиці Віталій Кличко висловив в ефірі одного з телеканалів, повідомили у прес-службі міського голови.

«Великі торговельні центри треба відкривати після відновленням роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах», - зазначив мер Києва.

За його словами, відкриття ТРЦ відбудеться також за умови зниження кількості хворих на COVID-19 та дотримання власниками і відвідувачами торговельних центрів суворих правил безпеки.

«Ми будемо зважати на динаміку розповсюдження захворювання. Якщо епідемічна ситуація не погіршуватиметься, то відкриття торговельних центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Сподіваюся, що це відбудеться до кінця травня.- Що і метро, і такі центри ми зможемо відкрити», - зазначив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у розробленому Кабінетом міністрів плані виходу України з карантину передбачено, що метрополітен, весь наземний громадський транспорт і торговельно-розважальні комплекси мать відкритись на четвертому етапі послаблення обмежень.