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Субота, 16.05.2020
На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
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На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700

На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
11:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На Вінниччині станом на ранок суботи кількість хворих на COVID-19 сягнула 700, за добу зафіксовано 26 нових випадків.

Про це інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Як повідомляється на інтерактивній карті апарату РНБО України, станом на 10:00 суботи кількість хворих на COVID-19 у Вінницькій області сягнула 700.

В області лабораторно підтверджено одужання від COVID-19 385 осіб, або 55% загальної кількості хворих за час епідемії. Ще 307 осіб продовжують хворіти, восьмеро дорослих померли від коронавірусу.

За останню добу на Вінниччині зафіксовано 20 новин випадків діагностованого COVID-19, четверо людей одужали. Один пацієнт із лабораторно підтвердженим коронавірусом помер, - це восьмий летальний випадок в області.

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За даними інтерактивної карти РНБО, "лідирують" за кількістю уражених коронавірусом Чернівецька область - 2647 випадків, м.Київ - 2221, Івано-Франківська область - 1200.

Зареєстровано 1054 підозри на коронавірус.

Станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових.

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Винниччина, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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