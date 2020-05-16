У Києві за добу зафіксували "вражаючу" кількість інфікованих

Новини України:Більша частина людей, у яких підтвердили захворювання, - вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат.

У Києві за минулу добу суттєво зросла кількість інфікованих коронавірусом - на 153 людини, 17 із них - медики, 2 людини померли. Про це 16 травня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Друзі! Після зафіксованого осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча...Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків. Померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків. На сьогодні в Києві вже 2221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 22 людини. Усього коронавірус у Києві подолали 222 мешканці міста", - написав Кличко.

Серед тих, що захворіли:

Нагадаємо, новим вогнищем коронавірусу у Києві став Дарницький будинок інтернат для дівчат. Там за добу інфекцію виявили у 81 людини - серед них 53 вихованки віком від 7 до 35 років.

Як повідомлялося, в Україні станом на сьогоднішній ранок зареєстровано 17 тис. 858 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 4 тис. 906 осіб, 497 померли.