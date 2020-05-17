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Закуплені МОЗ костюми біозахисту доставлено в Україну

Закуплені МОЗ костюми біозахисту доставлено в Україну
12:15 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Закуплені Міністерством охорони здоров'я України костюми біозахисту доставлено в країну, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Закуплені Міністерством охорони здоров'я України костюми біозахисту доставлено в країну, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вантаж уже прибув в Україну, з понеділка розпочнеться розподіл цих костюмів по медзакладах і лабораторних центрах", - сказав він на брифінгу в неділю.

Степанов уточнив, що "в понеділок-вівторок ці костюми поїдуть безпосередньо до медпрацівників".

Він також нагадав, що в регіони вже розподілено костюми біозахисту, які були закуплені за кошти НАК "Нафтогаз України".

"Ці костюми були розподілені й відправлені до регіонів, до майже 98 лікарень, які працюють із хворими з COVID-19", - сказав міністр охорони здоров'я.

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МОЗ, Степанов, костюмі, Регіони, Біозахист.
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