На Донбасі бойовики вісім разів обстріляли українські позиції, є поранені

Новини України:Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

17 травня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного та Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Піски окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоолександрівкою. Тут загарбники використовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще двох поранили.

Від початку поточної доби, 18 травня, російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу, 18 травня, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.