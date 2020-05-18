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Кличко: ТРЦ треба відкривати після запуску метро

Кличко: ТРЦ треба відкривати після запуску метро
13:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що відкривати великі торговельні центри у столиці потрібно після відновлення роботи метро.

Про це він зазначив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо зважати на динаміку розповсюдження захворювання, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, а кількість хворих не збільшиться, то відкриття торговельних центрів буде натупним етапом послаблення обмежень. Також великі торговельні центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Бо люди добираються на роботу громадським транспортом, зокрема і до великих рожважально-торговельних цетрів", - сказав Кличко.

"Якщо 25 травня ми відкриємо метро і якщо не буде негативної динаміки захворюваності, то будемо розглядати можливість відкриття великих розважально-торговельних центрів", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

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24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

13 травня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що транспорт в Ураїні почне поступово відновлювати свою работу на третьому етапі послаблення карантинних заходів.

В Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.

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Кличко, Карантин, ТРЦ, Київ.
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