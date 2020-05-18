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Світ вшановує 100-річчя від народження Папи Іоанна Павла ІІ

Світ вшановує 100-річчя від народження Папи Іоанна Павла ІІ
13:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У 2001 році Іоанн Павло ІІ здійснив візит в Україну, відслуживши багатотисячні богослужіння у Києві та Львові.

У понеділок, 18 травня, у світі, зокрема у Польщі, вшановують 100-річчя від народження однієї з найвідоміших постатей у світі за останні кілька десятиліть – Кароля Войтили або Папи Римського Іонна Павла ІІ. Згадують колишнього главу Римо-католицької церкви зокрема, у Ватикані та Польщі, де він народився, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час богослужіння у каплиці святого Себастіана у Ватикані, де похований Іонн Павло ІІ, Папа Римський Франциск підкреслив, що 100 років тому Бог подарував своїй пастві пастиря, який згодом став Папою Римським. Він назвав Іонна Павла ІІ милосердним, “людиною великої молитви”, яка завжди була близькою до своєї пастви.

Президент Польщі Анджей Дуда в офіційній заяві з приводу 100-річчя Іонна Павла ІІ наголосив, що він був “філософом і захоплюючим оратором, робітником і душпастирем інтелігенції, поетом і державним мужем, захисником фундаментальних цінностей і християнської ідентичності Європи”. Дуда назвав Іонна Павла ІІ однією з найважливіших постатей XX століття.

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Краківський кардинал Кароль Войтила, який народився у Вадовіцах на півдні Польщі, став Папою Римським в 1979 році. Він був першим за понад 450 років главою Ватикану, який не походив з Італії, і першим слов'янином в історії папського престолу. У 1981 році на нього було скоєно замах, який здійснив турецький екстреміст Мехмет Алі Агджа. В 1983 році Войтила відвідав у в’язниці свого кривдника, де вибачив його і помолився за його прощення.

За період свого 26-річного Понтифікату він здійснив 104 апостольські подорожі до 132-х країн світу, відвідуючи 900 міст та сіл, що є абсолютним рекордом серед усіх глав Святого престолу. Ці візити були переповнені важливими історичними жестами. Зокрема, він першим з Понтифіків відвідав лютеранську церкву (1983), синагогу (1986) та мечеть (2000). В 1986 році він запросив представників усіх релігій та конфесій на спільну молитву за мир.

Помер Понтифік в 2005 році і похований у Ватикані.

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Религия, Церква, Світ, 100-річчя, Папа Іоан Павло ІІ.
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