Степанов радить порушникам карантину "дивитися на цифри"

Новини України:Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не порушувати бездумно карантин.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Людям, які так бездумно і легковажно, не зважаючи на рекомендації Міністерства охорони здоров’я, почали порушувати карантин, пропоную іноді дивитися цифри, особливо - в рядок кількості захворілих та кількості летальних випадків. Тому що це не жарти – коронавірусна хвороба. І я дуже прошу всіх дотримуватися саме того обсягу карантинних заходів, які пропонує Міністерство охорони здоров’я», - наголосив Степанов.

На запитання, які санкції МОЗ може застосувати щодо місцевої влади, яка допускає порушення карантину, міністр наголосив, що МОЗ буде порушувати це питання, зокрема, на засіданні відповідної комісії, «для того щоб вже відповідні наші органи, які повинні реагувати і складати протоколи, і в інший спосіб реагували».

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.