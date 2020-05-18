У МОЗ дали роз'яснення коли в Україні відновлять масові заходи

Новини України:За словами Ляшка, найбільший ризик передачі COVID-19 існує під час масових заходів.

В Україні масові заходи будуть відновлюватися на останніх етапах виходу з карантину і після стабілізації епідемічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

Він відзначив, що масові заходи будуть відриватися одними із останніх. «Масові заходи - це масове скупчення населення і є найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається крапельним шляхом. Тому масові заходи ми будемо пропонувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину і після стабілізації епідемічної ситуації», - заявив Ляшко.

«Чи буде це зроблено окремо? Історія покаже», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 18 травня зареєстровано 18 тис. 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5 тис. 276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.