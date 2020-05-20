Київ стоїть в заторах: яка зараз ситуація на дорогах

Новини України:У Києві з самого ранку утворилися численні пробки.

Сьогодні, 20 травня, у Києві з самого ранку утворилися численні затори. Про це свідчать дані сервісу Google. Карти.

Традиційно ускладнений рух на чотирьох мостах, що з'єднують лівий та правий береги столиці.

На лівому березі утворилися тягучки на пр. Романа Шухевича, на пр. Визволителів у районі метро "Дарниця", а також на пр. Соборності на Березняках.

На правому березі ускладнений виїзд з Північного мосту на пр. Степана Бандери.

Важко проїхати Набережно-Хрещатицькою в обидві сторони.

Критична ситуація з трафіком на вул. Грушевського та на Володимирському узвозі.

Крім цього пробки утворилися на вул. Вадима Гетьмана, на бульварі Перова та на Дарницькому шосе.