Над військовою частиною на Одещині кружляв безпілотник

Новини України:За порушення прикордонного режиму особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

В Одеській області було виявлено безпілотник, що кружляв над військовою частиною. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Держприкордон служби України.

“Учора, 19 травня, патрульний Одеського загону Морської охорони виявив малий летальний апарат, що плавно кружляв над розташуванням військової частини”, — йдеться у повідомленні.

Спеціальна група реагування виявила у прогулянковій зоні найближчого місця відпочинку чоловіка, який керував квадрокоптером. Аби встановити особу, перевірити законність запуску приладу та обставини відеозйомки, його запросили до управління загону Морської охорони.

“Оператор повітряної зйомки не здивувався наближенню військових, а навіть зрадів. З’ясувалося, що громадянин України є законослухняним та свідомим. Про додаткові тимчасові режимні обмеження у контрольованих прикордонних районах щодо здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, тощо обізнаний, але не зміг самостійно з’ясувати, куди саме потрібно звернутися для отримання відповідного дозволу.

Чоловік пояснив, що сфера його професійної діяльності пов’язана з будівельними проєктами, тож проводив зйомку місцевості у рамках підготовки звіту про проведені будівельні роботи неподалік”, — повідомили у прикордонній службі.

“Також прикордонники повідомили чоловіку адресу звернення із заявами про проведення аерофотовідеозйомки”, — йдеться у повідомленні.