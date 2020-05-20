У Києві "замінували" Майдан Незалежності

Новини України:Наразі проводять перевірку.

Сьогодні надійшло повідомлення про замінування Майдану Незалежності в Києві. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

На запитання, чи надходило сьогодні анонімне повідомлення про замінування Майдану Незалежності, Зубрєва відповіла: “Так, надходило близько 13:00 на електронну почту кол-центру СБУ”.

Нагадаємо, 15 травня надходило повідомлення про замінування у Шевченківському районі Києва медичних закладів, аптек та гіпермаркетів.

Як повідомлялося, у Києві повідомляли про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19.