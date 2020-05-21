Скачать
Четвер, 21.05.2020
Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано
Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано
Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Шевченко запропонують контракт зі збірною України на 2,5 роки
Послуга єМалятко стала доступною у ще 16 містах
Послуга єМалятко стала доступною у ще 16 містах

Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн

Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
00:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Біля Мар'їнки снайпер окупантів поранив українського воїна.

Унаслідок снайперського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки поранений український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"20 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили мирні домовленості та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав поранення.

Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан його здоров’я задовільний.

Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів", - наголосили у штабі ООС, додавши, що втрати противника уточнюються.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбасс, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19
02 Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
03 Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключили до мережі
Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключили до мережі
Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Глава МВС Ірану потрапив до санкційного список США
Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
Ситуація на фронті: поблизу Мар'їнки поранений український воїн
Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
Зеленський заявляє, що говорив з Путіним про Крим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся