Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув

Під Москвою розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Військовий гелікоптер Мі-8 розбився поблизу Москви в Росії, заявило російське Міністерство оборони 19 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За даними відомства, багатоцільовий гелікоптер здійснював тренувальний політ, коли зазнав падіння в безлюдній місцевості за 20 кілометрів від міста Клін у Московській області близько 20:00.

Екіпаж гелікоптера загинув від поранень, отриманих в результаті жорсткої посадки.

Влада Росії не уточнює, скільки людей були в екіпажі. Падіння сталося внаслідок технічної несправності.