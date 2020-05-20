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Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув

Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув
01:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Під Москвою розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Військовий гелікоптер Мі-8 розбився поблизу Москви в Росії, заявило російське Міністерство оборони 19 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За даними відомства, багатоцільовий гелікоптер здійснював тренувальний політ, коли зазнав падіння в безлюдній місцевості за 20 кілометрів від міста Клін у Московській області близько 20:00.

Екіпаж гелікоптера загинув від поранень, отриманих в результаті жорсткої посадки.

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Влада Росії не уточнює, скільки людей були в екіпажі. Падіння сталося внаслідок технічної несправності.

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Москва, Россия, Ми-8.
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