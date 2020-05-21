Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені

Новини України:На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1".

Поблизу селища Трьохізбенка Луганської області загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов, ще троє бійців дістали поранення.

Про це у Facebook повідомляє поліція Луганської області.

"На Луганщині загинув комбат Сергій Губанов. Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трагедія сталася 20 травня близько 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.

Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю.