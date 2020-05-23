Новини України:Діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.

У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві, виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати 23 травня 43 агропродовольчі ринки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, торговельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А, ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1, ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65, ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2, КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115, ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1, ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80, КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2, ринок "Лівобережний", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, т / м "Дарниця", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5, ринок "Шлях", ТОВ "Горизонт-Інвест", вул. Зодчих, 52/1, ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6, ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38, ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94, ЗАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47, МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13, ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2, ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар Вацлава Гавела, 18, ТОВ "Квіткова Галявина", ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18, ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", просп. Мінський, 2-А, ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", вул. Василя Порика, 2-А, ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32, ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12, ЗАТ "Фірма Лісова", ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2, ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15, ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма "Гарант", вул. Солом'янська, 24, КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16, ТОВ "Нісеко", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1, ринок "Полюс", ТОВ "Агро-Еко-Вектор", вул. Маяковського, 17, ЗАТ "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41, ТОВ "Торговий комплекс "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А, ринок "Мостицький", вул. Правди, 3-А, ринковий комплекс "Севастопольський", б-р Чоколівський, 5-7, т / м "Березняки", ТОВ "Берко", вул. Миколайчука, 11, ринок "Мінський", ТОВ "Явір-95", вул. Маршала Тимошенка, 14-А, ринок "Оптима", ТОВ Кузнєцова Анна Анатоліївна, вул. Мурманська, 6-Д, ринковий майданчик ТОВ "Південний", вул. Декабристів, 2-А, ТОВ "Лілія - МБ", вул. Героїв Сталінграда, 46-А, ТОВ "Печерський ринок", філія, вул. М. Бойчука, 1/2, Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", філія, вул. Симиренка, 5, ринок "Лук'янівський", ТОВ "Лук'янівський ринок", вул. Іллєнка, 1, ринковий майданчик "Вирлиця" ТОВ "КСН-Юніт", вул. Декабристів, 12-А.

У відомстві наголосили на необхідності забезпечення на ринках маскового режиму працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, гарантування дистанції в 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Зазначається, що відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Крім того, забороняється стихійна торгівля навколо.