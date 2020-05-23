МОЗ: До послаблення карантину не готові 9 областей

Новини України:Станом на 23 травня до другого етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом, не готові перейти 9 областей.

Про це свідчать дані МОЗу.

Так, згідно з даними МОЗ, знімати обмеження не готові Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька область.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення тестуванням на коронавірус.

Водночас, місто Київ, Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області можуть переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень.

Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву перейти до другого етапу виходу з карантину.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.