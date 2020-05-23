Ще одна людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині

Новини України:в Україні вже 20 580 випадків COVID-19, з них 432 – за добу.

Результати 219 ПЛР-обстежень за минулу добу на Кіровоградщині такі: 6 людей інфікувались, 13 одужали, а 1 чоловік помер. Про це поінформували в преc-cлужбі Кіровоградської ОДА, передає кореспондент УНН.

"Нові випадки захворювання на COVID-19 виявили в 5 жінок із Кропивницького та чоловіка з с. Переможне Устинівського району, якого доставлять на лікування в госпітальну базу", - повідомили в прес-службі.

Щодо випадків одужання, коронавірус побороли: 6 жінок і 2 чоловіків із Кропивницького; жінка з с. Підгайці Кропивницького району; жінка та чоловік із с. Приютівка Олександрійського району; 2 жінки з смт. Голованівськ.

Помер 70-річний чоловік із Кропивницького, який потрапив до Центральної міської лікарні у важкому стані із запаленням легень. Перебував у медзакладі добу. За цей час пацієнту проводили інтенсивну терапію, проте через важкість стану врятувати його не вдалося. Результати проведеної ПЛР-діагностики підтвердили, що чоловік був хворим на коронавірус.