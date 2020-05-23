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У покинутій будівлі в Маріуполі знайшли арсенал боєприпасів

У покинутій будівлі в Маріуполі знайшли арсенал боєприпасів
17:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Під час огляду місця події поліцейські вилучили арсенал боєприпасів, які будуть знешкоджені.

У покинутій будівлі в Маріуполі було виявлено схрон боєприпасів. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини, передає УНН.

“Дві міни, гранату та димову шашку вилучили у покинутій будівлі в Центральному районі міста. Бойові припаси вилучено вибухотехніками для утилізації. Загрозу для безпеки громадян попереджено”, — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що про небезпечну знахідку на лінію “102” повідомив місцевий мешканець. За викликом було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції, вибухотехнічну службу ГУНП в Донецькій області та працівників ДСНС.

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Як повідомляв УНН, минулого тижня в одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Донецької області виявили схованку з 1280 штук набоїв.

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Мариуполь, Зброя, Знахідка, Боєприпаси, Будівля.
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