У покинутій будівлі в Маріуполі знайшли арсенал боєприпасів

Новини України:Під час огляду місця події поліцейські вилучили арсенал боєприпасів, які будуть знешкоджені.

У покинутій будівлі в Маріуполі було виявлено схрон боєприпасів. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини, передає УНН.

“Дві міни, гранату та димову шашку вилучили у покинутій будівлі в Центральному районі міста. Бойові припаси вилучено вибухотехніками для утилізації. Загрозу для безпеки громадян попереджено”, — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що про небезпечну знахідку на лінію “102” повідомив місцевий мешканець. За викликом було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції, вибухотехнічну службу ГУНП в Донецькій області та працівників ДСНС.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Донецької області виявили схованку з 1280 штук набоїв.