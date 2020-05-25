На Київщині на коронавірус захворіло вже 247 медиків та 116 дітей

У Київській області за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 247 медиків та 116 дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1437 випадків захворювання на коронавірус (у тому числі 116 дітей та 247 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 18", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що одужало 300 людей (у тому числі 25 дітей).
"Встановлено медичне спостереження за 6460 контактними особами", - зазначається у повідомленні.