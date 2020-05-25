В українській армії на коронав хворіє 62 особи

Новини України:У Збройних силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, нових випадків зараження за добу немає.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 ранку в Збройних силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 91 особа, 2 - летальні випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 38 осіб", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

Станом на ранок 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків. Загалом за весь час пандемії захворіли 21 245 людей. З них 1 546 дітей, а також 4 112 медпрацівників.