На Полтавщині перекинувся мікроавтобус, четверо травмованих

Новини України:За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter під час руху з’їхав у кювет та перекинувся.

На Полтавщині мікроавтобус Mercedes Sprinter з'їхав у кювет та перекинувся, внаслідок чого четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.

“На Полтавщині 25-го травня близько 8-ї години ранку до поліції... надійшла інформація, що на 258 км автодороги Київ — Харків сталася ДТП за участю мікроавтобуса”, — сказано у повідомленні.

“Внаслідок ДТП чотири пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження”, — додається у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, медики та рятувальники. Обставини та причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись вантажівка MAN та мікроавтобус Mercedes-Benz, загинуло 4 осіб, ще четверо — травмовано.