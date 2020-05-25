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У Львові влаштують екскурсійну акцію "Для своїх"

У Львові влаштують екскурсійну акцію "Для своїх"
12:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У суботу, 30 травня, львів’ян повертатимуть до культурного життя екскурсійною акцією «Для своїх».

Розвага складатиметься з трьох блоків, кожен наступний з яких даватиме бонуси, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«До акції можна долучатися по двоє. Львів’яни замовляють екскурсію в одного з гідів, які сьогодні вже мають право їх проводити, з дотриманням спеціального протоколу. Пара слухає екскурсію, робить фото з гідом і «закидає» його до соцмереж. Потім вони йдуть до будь-якого музею просто неба, де на вході показують опубліковане фото, і це дає їм право за ціною одного квитка обом відвідати заклад. У музеї учасники акції також мають зробити фото й опублікувати його в соціальних мережах. Після цього працівники музею дадуть їм перелік закладів харчування, де вони зможуть, показавши фотографію, випити дві кави за ціною однієї», – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Андрія Садового, мета акції — активізувати жителів більше пізнати Львів, замовляти екскурсії рідним містом та насолоджуватися їхніми історіями.

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«Гіди готують унікальні програми, тому всім рекомендую скористатись такою можливістю», — зазначив очільник міста.

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Туризм, Экскурсия, Карантин, Львів, Кільтура.
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