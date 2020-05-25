Із початку добу бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

Новини України:За наявною інформацією, втрат у лавах Об’єднаних сил від початку доби немає.

З початку доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції, втрат у лавах Об’єднаних сил від початку доби немає. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

“Станом на 12:30 сьогодні обліковано 5 прицільних ворожих обстрілів наших оборонних позицій, усі — на донецькому напрямку”, — зазначив Праута.

За його словами, у період з 5-ї до 6-ї ранку окупанти випустили 4 міни 120-го калібру по позиціях українських військ, обладнаних у районі населеного пункту Піски, а біля Мар’їнки вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Повідомляється, що поблизу Павлополя по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил противник відкривав вогонь двічі — після 7-ї з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї з боку Верхньошироківського, а після 9-ї години — з боку Українського з озброєння бойової машини піхоти і кулемету.

Після 11-ї години провокацію з використанням великокаліберного кулемету та стрілецької зброї ворог здійснив неподалік Богданівки.

“Не залишаючи дії противника безкарними, підрозділи Об’єднаних сил у відповідь вели вогонь виключно по ворожих опорних пунктах з чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються”, — додав він.

Також він повідомив, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби, 24 травня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.