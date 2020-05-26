День Києва відзначатимуть у телеформаті

Новини України:Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Цьогоріч День Києва 31 травня відзначатимуть у телеформаті.

"Цьогоріч День Києва 31 травня відзначатимуть у теле- та онлайн форматі, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із коронавірусом", - повідомили у КМДА.

Так, зазначається, що в ефірі телеканалу "Київ" зранку триватиме святкова програма. Зокрема, кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети" та "Історії".

Окрім того, відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цьогоріч пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радіоконцерти гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey", інформують в адміністрації.

"Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах", - йдеться в повідомленні.

Гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" імені Анатолія Авдієвського покажуть на youtubе-каналі UA:ESTRADA.TV.

Також у мережі покажуть гала-концерт "Світові шедеври" за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

30 та 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького у запису, присвяченого Дню Києва.

"Мешканці міста, які 30 або 31 травня близько 20:00 проходитимуть повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, що на вул. Межигірській, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкону фасаду театру", - додали в КМДА.

Також в адміністрації нагадали, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.